العراق.. مقتل 4 من "داعش" في عملية عسكرية شمالي البلاد

14 يونيو 2019 - 10:40 م

قال مصدر عسكري عراقي، الجمعة، إن قوات الأمن قتلت 4 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية عسكرية بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.



وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش)، للأناضول، إن "قوات من الشرطة نفذت عملية أمنية بأطراف قضاء سامراء بالمحافظة، وتم خلالها قتل 4 من مسلحي داعش".



وأوضح محمد أن "عناصر داعش كانوا يخططون لشن هجمات تستهدف قوات الأمن وأهداف مدنية".



وبدأ تنظيم"داعش" مؤخراً شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

