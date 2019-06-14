أبو الغيط: إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم منها أحد

14 يونيو 2019 - 10:00 م

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه «لدينا مشكلة في الشرق الأوسط مع إيران، وندعوها للتراجع عن سياساتها».

وأضاف «أبوالغيط» أن «التطورات في الخليج قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة، وهناك طرف معين في المنطقة يسعى إلى ذلك».

كما أكد أن إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أي طرف منها إن نشبت.



وأوضح أن التطورات في منطقة الخليج تنطوي على خطر احتدام المواجهة فهناك طرف معين يسعى لتأجيج الخلاف في المنطقة.



وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن إيران تدفع الجميع للدخول في مواجهة، مشددا على أنه في حال حدوثها فلن يكون أحد في أمان.



وتابع «إيران تريد إرسال رسالة للآخرين ونطالبها بإعادة حساباتها لأن الوضع الآن في غاية الخطورة»، لافتا إلى أن جميع حسابات طهران خاطئة وسنواصل مطالبتها بتغيير سياستها نحو المنطقة.



وطالب «أبوالغيط» مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم من التصرفات الإيرانية التي تسبب الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

