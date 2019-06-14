» "العسكري" السوداني: "الفلول" و"اليسار" يعرقلون التفاوض

14 يونيو 2019 - 10:20 م

قال نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق ركن ياسر العطا، إن المجلس لن يخضع لأي ابتزاز سياسي أو ضغوط إقليمية أو غيرها. واتهم جهات في أقصى اليسار وفلول النظام بإعاقة عملية التفاوض وإفشال أي اتفاق.



وكشف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة السياسية بالقصر الجمهوري عن رصد المجلس مخططات فتنة داخل المنظومة العسكرية واستقطابا وتجنيدا لتحقيق أغراض بعينها، فضلاً عن استهداف ممنهج لتفكيك الأجهزة الأمنية بالبلاد.



وقال العطا إن المجلس العسكري الانتقالي همه مجابهة أي عمل مضاد للثورة حتى تحقق أهدافها، بجانب قيام مفوضية وقانون للانتخابات ووضع مسودة دستور دائم يفضي إلى إصلاح الدولة ومحاربة الفساد، وفي المقابل كانت تسود في الطرف الآخر روح الإقصاء والتجبر والتهديد بالتصعيد.

