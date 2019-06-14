  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:06 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان

كامل الوزير

وزير النقل: هذه هي أسباب تحريك أسعار تذاكر المترو

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

أبو الغيط: إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم منها أحد

السقا

مزاعم بسرقة مسلسلات رمضان.. «الفكر أجنبي والتقليد مصري»

ترك

تركي آل الشيخ يعلن عن أغنية جديدة مع «حماقي»

ارشيفية

«الجنيه» يسترد عافيته أمام «الدولار».. وخبراء: هذه الأسباب

ثامر السبهان

وزير سعودي يزور سوريا

الإخوان

لماذا أدانت «الإخوان» فض اعتصام السودان وتجاهلت شهداء «بطل14»؟

خاشقجي

أول رد للسعودية على مزاعم «منشار» خاشقجي

دار الافتاء

فتوى صادمة للأطباء: ما تفعلونه لا يجوز

ترامب يحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي النفط

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بريطانيا تتهم إيران باستهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

#

"ترامب" يحمل إيران مسئولية الهجوم على ناقلتي النفط

#

إيران: قمنا بواجبنا تجاه ناقلتي نفط عُمان

#

السعودية: سنتخذ كل الإجراءات لحماية المياه الإقليمية

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إيران مسؤولية الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان، الخميس.
وقال: «إيران نفذت (الهجوم) وتعلمون ذلك لأنكم شاهدتم القارب» في إشارة إلى الزورق الإيراني الذي ظهر في فيديو نشره الجيش الأمريكي ويقول إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني تقوم بإزالة لغم غير منفجر من الناقلة اليابانية، إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لاعتداء في خليج عُمان، الخميس.
وأضاف: «الولايات المتحدة تأخذ ما حدث على محمل الجد»، مشددا على أن «خليج عُمان لن يُغلق وإذا تم إغلاقه بالفعل فلن يكون ذلك لفترة طويلة».
وفي السياق، جدد ترامب تعهده بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وأردف بالقول بحسب مداد نيوز: «إيران دولة إرهاب وتغيرت كثيرا منذ أصبحت رئيسا»، في إشارة إلى الضرر الذي لحق بطهران جراء العقوبات التي فرضتها إدارته بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الجندي: "محمد صلاح فعل ما لا يفعله 500 شيخ"
» خبير عسكري: "الإخوان حاولوا فصل قناة السويس وسيناء عن مصر"
» "العسكري" السوداني: "الفلول" و"اليسار" يعرقلون التفاوض
» «برهامي»: الاختلاط بين الموتى فى المقابر «غير جائز»
» مفاجاة.. «كلوب» يُضحي بـ«صلاح» من أجل هذا النجم
» عشرات الآلاف من النساء يضربن عن العمل بسويسرا
» زوارق إيرانية تمنع سحب الناقلة فرونت ألتير
» السعودية تتجه لرفع الحظر عن الكحول
» الزمالك يوافق على رحيل «كهربا» بشرط
» يعتدي على والد خطيبته بـ"مطواة" بسبب تأخر الزواج
» "أحمد أحمد" يصل مصر لحضور افتتاح أمم إفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.