» الجندي: "محمد صلاح فعل ما لا يفعله 500 شيخ"

14 يونيو 2019 - 11:20 م

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن محمد صلاح جعل نسبة جرائم الكراهية تقل في المدينة بنسبة 19% منذ توقيع عقده مع ليفربول.



وأوضح "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على راديو "9090" مساء الجمعة، أن نسبة تويتات جمهور ليفربول قلت ضد الإسلام بنسبة 50%، وفقًا للدراسات العالمية.

