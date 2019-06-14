» توفيق عكاشة: ترجمة القرآن السبب في هذا الأمر الخطير

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الأوضاع الإقليمية ملتهبة، ودرجة حرارتها مرتفعة، مضيفًا أن الإرهاب في شمال أفريقيا في غاية الخطورة، ومما زاد خطورته أن له ظهير جنوبي.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن هناك عدد من المليشيات الإرهابية في طرابلس، تنتهج منهج حسن البنا، معتبرا أن ترجمة القرآن الكريم إلى عدة لغات منها الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية هو سبب قدوم الإرهاب من أوروبا إلى الدول العربية.
وأضاف أن آيات الجهاد بالقرآن عند ترجمتها إلى لغة أجنبية، أصبحت تعطي معنى القتل، والدم، متسائلا لماذا لا تعلن المؤسسات الدينية أن ترجمة القرآن بهذا الشكل خطأ، معقبا: "خلوا بالكم".


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