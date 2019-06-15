» عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوربي ضد تركيا

15 يونيو 2019 - 06:19 ص

أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتزامه اتخاذ إجراءات ضد تركيا بسبب أنشطتها غير المشروعة في قبرص علي حد قوله.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات ضد تركيا إذا لم توقف أنشطتها غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص.

وقال تسيبراس في تصريحات صحفية عقب قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا أمس الجمعة: "أعتبر أنه من المهم جدا أن الرسائل الواضحة التي أرسلنها اليوم لتركيا ومفادها، أن الاتحاد الأوروبي سينظر ويتخذ إجراء إذا لم توقف تركيا أنشطتها غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص".

والجدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وتعتبر تركيا أن لديها الحق باستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفينة حفر إليها ما اعتبر عملا غير قانوني كونه يمس المنطقة التجارية الخالصة لقبرص.