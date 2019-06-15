  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:46 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح بنشر إنجازاته

الاتحاد الاوربي وتركيا

عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوربي ضد تركيا

المترو

تعرف علي أسعار تذاكر المترو الجديدة

الترجي والوداد

الوداد يستفز الترجي بهذا الطلب

ترامب

"أمازون" تثير سخط ترامب بصورة جديدة مهينة

بغداد

قصف في بغداد يستهدف مستشارين أمريكيين

توت عنخ امون

الحكومة تكشف حقيقة بيع "توت عنخ أمون"

خاشقجي

رئيس الاستخبارات السعودي السابق يفجر مفاجأة عن مقتل خاشقجي

بريطانيا

بريطانيا تتهم الحرس الثوري بهذا الأمر

الشيخ الشعراوي

هذا ما قاله عمرو أديب عن الإساءة لـ"الشعراوي"

مفاجأة سارة للمواطنين من هيئة الأرصاد الجوية

الصفحة الأخيرة

الطقس اليوم
الطقس اليوم

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الارصاد: هذا موعد انكسار الموجه الحارة

#

الأرصاد توضح معلومة صادمة عن طقس الخميس المقبل

#

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين في ثاني أيام رمضان

#

"الأرصاد" تزف بشرى سارة بشأن طقس الثلاثاء

القاهرة

الأرصاد

الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مفاجأة سارة للمواطنين عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه من المقرر أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "29- 22"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "29 - 20"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "35 - 22"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "36 - 29" وعلى شمال الصعيد ما بين "36 - 24"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "38 - 29".

الأحد:

يظل الطقس غدًا الأحد، الطقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح معتدله تنشط غربًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "28- 22"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "30 - 20"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "34 - 23"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "36 - 29" وعلى شمال الصعيد ما بين "37 - 25"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "40 - 29".

الاثنين

يسود الاثنين المقبل طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "29- 22"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "29 - 20".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "35 - 22"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "38 - 29" وعلى شمال الصعيد ما بين "38 - 25"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "42 - 29".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوربي ضد تركيا
» مظاهرة في حب "كازابلانكا" عنوانها "كرارة في دبي"
» تعرف علي موعد طرح كليب محمد رمضان الجديد "بابا"
» محاكمة بديع والبلتاجي وحجازي في "أحداث قسم شرطة العرب"
» مفاجأة سارة للمواطنين من هيئة الأرصاد الجوية
» بيان هام من "تذكرتي" بشأن خدمات كأس الأمم الإفريقية
» هكذا يمكنك حماية هاتفك من القرصنة الإلكترونية
» توفيق عكاشة: ترجمة القرآن السبب في هذا الأمر الخطير
» الجندي: "محمد صلاح فعل ما لا يفعله 500 شيخ"
» أبو الغيط: إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم منها أحد
» وزير سعودي يزور سوريا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.