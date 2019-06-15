ضيف حمدي رزق يحرجه على الهواء.. والأخير يرد

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أحرج المهندس شريف الجعار رئيس رابطة الدفاع عن مستأجري مصر، الإعلامي حمدي رزق ،أثناء مناقشته قانون الإيجار القديم بعد أن وجه له الأخير طلبًا بعدم مقاطعة ضيفه الأخر المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من الإيجارات القديمة ليعطيه حق الرد.

وقال الإعلامي حمدي رزق، موجهًا حديثه لضيفه شريف الجعار رئيس رابطة الدفاع عن مستأجري مصر في برنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلاً: " خليني اسمع ضيفي الأخر، عايز افهم منه زي ما سمعتك "، ورد "الجعار" منفعلا: " أنا لما بتكلم بينفعل المهندس عليا، ما هو سهل أنا كما اتعصب عليه، هو بيتكلم كلام غلط ولما ارد بيتعصب، هو ده عدل".

وقاطعه رزق منفعلاً: "هو حضرتك علق على كلامه بعد ما يخلص مش كده يا شريف، نلتزم بآداب الحوار وإلا ننهى الحلقة".

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