» انتحار شاب فى أسيوط والسبب صادم

15 يونيو 2019 - 09:57 ص

أقدم شاب على الانتحار لمروره بخلافات أسرية في أسيوط، وتم نقله إلى مستشفى القوصية المركزى.

تلقى العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ من الأهالى بانتحار شاب.

وبانتقال الإسعاف وقوة من مباحث مركز الشرطة تبين صحة الواقعة، وأن الحالة لشاب يدعى "أ.م" يبلغ من العمر 23 سنة، ودلت التحريات الأولية أنه أقبل على الانتحار بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.