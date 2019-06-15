  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:45 ص
بحث متقدم
طلاب

تسريب اختبار الاستاتيكا للثانوية العامة

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: ترجمة القرآن السبب في قدوم الإرهاب

ايفانكا ترامب ووالدها

لن تصدق.. "أجر" إيفانكا ترامب وزوجها في العام الواحد

الملك سلمان

فيديو نادر للملك سلمان يكشف فيه هذا الأمر

الإعلامي حمدي رزق

ضيف حمدي رزق يحرجه على الهواء.. والأخير يرد

صورة

هزت السعودية.. اعتقد أنها طليقته فطعنها 8 طعنات

صلاح

أول رد من المنتخب على حراسة "صلاح"

نجل صالح

خلفان: اليمن من نصيب نجل "عبد الله صالح"

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

الرئيس

تعرف علي رسالة الرئيس للمنتخب أثناء زيارته في إستاد الدفاع الجوي

انتحار شاب فى أسيوط والسبب صادم

قضايا وحوادث

انتحار طالبة
انتحار طالبة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

منع طلاب «البناطيل الممزقة والسلاسل» من دخول «الأزهر»

#

مصرع شباب أسفل عجلات القطار بالعياط

#

وفاة اثنين في انقلاب سيارة من أعلى كوبري أكتوبر

#

شاب ينهي حياة شقيقته لشكه في سلوكها

أقدم شاب على الانتحار لمروره بخلافات أسرية في أسيوط، وتم نقله إلى مستشفى القوصية المركزى.

تلقى العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ من الأهالى بانتحار شاب.

 وبانتقال الإسعاف وقوة من مباحث مركز الشرطة تبين صحة الواقعة، وأن الحالة لشاب يدعى "أ.م" يبلغ من العمر 23 سنة، ودلت التحريات الأولية أنه أقبل على الانتحار بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. إطلالة مثيرة لـ ابنة فيفي عبده
» مدرس يغتصب طالبة عدة مرات مقابل عدم الرسوب
» تسريب اختبار الاستاتيكا للثانوية العامة
» انتحار شاب فى أسيوط والسبب صادم
» مؤتمر مهم لرئيس الزمالك ظهر اليوم
» فاكهة قاتلة تودى بحياة عشرات الأطفال
» خطأ "فادح" في امتحان التاريخ
» مظاهرة للنساء في دولة أوروبية للمساواة مع الرجل
» وباء جديد يحصد 5 أرواح بالعاصمة اليمنية
» ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح بنشر إنجازاته
» تعرف علي رسالة الرئيس للمنتخب أثناء زيارته في إستاد الدفاع الجوي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.