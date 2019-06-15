» مؤتمر مهم لرئيس الزمالك ظهر اليوم

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يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم بعد اجتماع مجلس إدارة النادى، سيوضح خلاله تفاصيل الانتخابات التكميلية المقرر إقامتها لاستكمال تشكيل المجلس الأبيض.

ويفتح باب الترشح الفترة المقبلة على 4 مقاعد، وهم مقعد أمين الصندوق بجانب 3 مقاعد، حيث سيعلن اليوم عن كل التفاصيل التى تخص الانتخابات سواء الخاصة بموعدها أو البنود الأخرى التى تخص لائحة النادى، على أن يشكل قائمة يقوم بدعمها فى الانتخابات المقبلة، ليشكل بها باقى تشكيل المجلس الحالى.


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