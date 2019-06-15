فيديو نادر للملك سلمان يكشف فيه هذا الأمر

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متابعات-علا خطاب

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انتشر فيديو نادر للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يصف فيه الرياض، ويبدو أن اللقطات بالفيديو تعود إلى حقبة الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضي.

ويقول الملك سلمان بن عبد العزيز في الفيديو الذي كانت مدته 2.20 دقيقة فقط، ويحتوي على لقطات نادرة للرياض: "لم يكن في المدينة بيت مبني بالأسمنت أو شارع مسفلت".

وكانت مدينة الرياض في هذه الحقبة محاطة بسور، وتقفل الأبواب بعد العشاء، أي التاسعة مساء، وكان الملك عبد العزيز يمارس مهام عمله من قصر ”الديرة” قصر الحكم الحالي، وكان هناك شارع واحد، لا زحمة ولا سيارات، مرصوف بالحجر وليس الأسفلت.


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