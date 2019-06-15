  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:44 ص
بحث متقدم
طلاب

تسريب اختبار الاستاتيكا للثانوية العامة

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: ترجمة القرآن السبب في قدوم الإرهاب

ايفانكا ترامب ووالدها

لن تصدق.. "أجر" إيفانكا ترامب وزوجها في العام الواحد

الملك سلمان

فيديو نادر للملك سلمان يكشف فيه هذا الأمر

الإعلامي حمدي رزق

ضيف حمدي رزق يحرجه على الهواء.. والأخير يرد

صورة

هزت السعودية.. اعتقد أنها طليقته فطعنها 8 طعنات

صلاح

أول رد من المنتخب على حراسة "صلاح"

نجل صالح

خلفان: اليمن من نصيب نجل "عبد الله صالح"

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

الرئيس

تعرف علي رسالة الرئيس للمنتخب أثناء زيارته في إستاد الدفاع الجوي

لن تصدق.. "أجر" إيفانكا ترامب وزوجها في العام الواحد

الصفحة الأخيرة

ايفانكا ترامب ووالدها
ايفانكا ترامب ووالدها

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعليق ميلانيا ترامب على حريق كاتدرائية باريس

#

بالصور.. إيفانكا ترامب مع رئيس الوزراء الإثيوبي

#

ترامب يعلن تحرير السائحة الأمريكية المخطوفة في أوغندا

#

متظاهرون يقتحمون مكتب المدعي العام البريطاني

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن دخل ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجها، إيفانكا ترامب وجاريد كوشنير، موضحة أنه انخفض في عام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة، وفقا لإفصاح جديد عن الذمة المالية .

وبحسب البيانات المالية الشخصية التي تم الإفصاح عنها في 2017، فقد بلغ دخل الزوجين آنذاك 82 مليون دولار، فيما أشارت تقارير، إلى أن إيفانكا جنت 3.9 مليون دولار من حصة في فندق ترامب إنترناشيونال وأكثر من خمسة ملايين دولار من علامتها التجارية الخاصة.

وأشار الإفصاح المالي الشخصي الجديد المقدم الشهر الماضي إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية، إلى أن إيفانكا وكوشنر، تمكنا من حصد 29 مليون دولار أمريكي على الأقل في 2018.

وقالت بيانات الإفصاح المالي، إن "قرار إيفانكا ترامب إغلاق ماركة ملابسها، بسبب عملها في واشنطن، أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة في الدخل عام 2018.

وفي عام 2017، أبلغت إيفانكا عن دخل يزيد عن 5 ملايين دولار من العلامة التجارية، لكن في عام 2018، أبلغت عن حصولها على ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار أمريكي، وفقما يظهر الكشف الجديد.

وتقدر تقارير صحفية أمريكية قيمة أصول ابنة الرئيس وصهره بمئات الملايين من الدولارات، واحتفظت إيفانكا وزوجها بملكية أعمالهما الشخصية بعد أن تولى دونالد ترامب منصبه، وكذلك تعينهما في مناصب سياسية وتولي مهام جديدة كمستشارين للبيت الأبيض.

وأثار العديد من المراقبين المخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل لكل من إيفانكا و كوشنر، والتأثير المحتمل من الكيانات الأجنبية على سلوكهما السياسي. ولدى الزوجين أيضا ما لا يقل عن 22 مليون دولار كقروض مصرفية لشركاتهما المختلفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. إطلالة مثيرة لـ ابنة فيفي عبده
» مدرس يغتصب طالبة عدة مرات مقابل عدم الرسوب
» تسريب اختبار الاستاتيكا للثانوية العامة
» انتحار شاب فى أسيوط والسبب صادم
» مؤتمر مهم لرئيس الزمالك ظهر اليوم
» فاكهة قاتلة تودى بحياة عشرات الأطفال
» خطأ "فادح" في امتحان التاريخ
» مظاهرة للنساء في دولة أوروبية للمساواة مع الرجل
» وباء جديد يحصد 5 أرواح بالعاصمة اليمنية
» ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح بنشر إنجازاته
» تعرف علي رسالة الرئيس للمنتخب أثناء زيارته في إستاد الدفاع الجوي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.