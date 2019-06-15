» بالصور.. إطلالة مثيرة لـ ابنة فيفي عبده

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فيفي عبده
فيفي عبده

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

فيفي عبده

عزة مجاهد

نشرت ابنة الفنانة فيفي عبده، عزة مجاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي "الإنستجرام"، حيث لاقت الصورة إعجاب الكثيرين، فيما وصفها البعض بـ"المثيرة" .

ظهرت ابنة فيفي عبده فى الصورة بإطلالة كلاسيكية مثيرة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر، وقد جمع الفستان بين الأناقة والبساطة، وانتعلت حذاء أسود أنيق ذا كعب عال.

ولم ترتد عزة مجاهد إكسسوارات، ولكنها اكتفت بشعرها المموج المنسدل، واختارت مكياجًا جذابًا متناسقًا مع ملامحها، وأرتكز على طلاء شفاه باللون الموف الفاتح.



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