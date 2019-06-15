» مدرس يغتصب طالبة عدة مرات مقابل عدم الرسوب

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وكالات أحمد الشربينى

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تغتصاب

الاغتصاب فى المغرب

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية أكادير، فى المغرب بحسب أستاذ ثانوي سنتين لاتهامه بهتك عرض قاصر.

أحداث القضية تعود عندما اتهمت الطالبة أستاذها باستدراجها إلى منزله وهتك عرضها، ما نتج عنه فض بكارتها.

وعلى الفور تقدمت والدة الفتاة  بشكاية إلى رجال الأمن ورد فيها: "غابت التلميذة عن المنزل ليوم كامل، ما دفعنا إلى البحث عنها في كل مكان، وبعد عودتها مساء أصررنا عليها لمعرفة سبب الغياب، فباحت لنا بأنها كانت بمنزل أستاذها، كاشفة أنها تعرضت لهتك عرضها، ما نجم عنه فقدان عذريتها".

وذكرت الطالبة أن الأستاذ استدرجها عدة مرات تحت التهديد بالرسوب وغيره، ووصلت الأمور حدّ محاولة الاعتداء عليها جسديًا من طرف أشخاص مجهولين".


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