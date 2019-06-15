  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:44 ص
بحث متقدم
طلاب

تسريب اختبار الاستاتيكا للثانوية العامة

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: ترجمة القرآن السبب في قدوم الإرهاب

ايفانكا ترامب ووالدها

لن تصدق.. "أجر" إيفانكا ترامب وزوجها في العام الواحد

الملك سلمان

فيديو نادر للملك سلمان يكشف فيه هذا الأمر

الإعلامي حمدي رزق

ضيف حمدي رزق يحرجه على الهواء.. والأخير يرد

صورة

هزت السعودية.. اعتقد أنها طليقته فطعنها 8 طعنات

صلاح

أول رد من المنتخب على حراسة "صلاح"

نجل صالح

خلفان: اليمن من نصيب نجل "عبد الله صالح"

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

الرئيس

تعرف علي رسالة الرئيس للمنتخب أثناء زيارته في إستاد الدفاع الجوي

تسريب اختبار الاستاتيكا للثانوية العامة

الحياة السياسية

طلاب
طلاب

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تسريب "اقتصاد الثانوية" بعد بدايته بـ"نصف ساعة"

#

إصابة طالب ثانوية عامة بجرح قطعي في الوجه

#

تريند الثانوية العامة يتصدر "تويتر"

#

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نموذج أسئلة زعمت أنه خاص بامتحان الاستاتيكا، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة حاليًا.

ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة النموذج المسرب، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده على الفور، مناشدة أولياء الأمور بعدم الانصياع لابتزاز تلك الصفحات التي تهدف في الأساس إلى تحقيق مكاسب مادية بدعوى تسريب نماذج الامتحان.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) يقومون بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) اليوم، بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالبا وطالبة. 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. إطلالة مثيرة لـ ابنة فيفي عبده
» مدرس يغتصب طالبة عدة مرات مقابل عدم الرسوب
» تسريب اختبار الاستاتيكا للثانوية العامة
» انتحار شاب فى أسيوط والسبب صادم
» مؤتمر مهم لرئيس الزمالك ظهر اليوم
» فاكهة قاتلة تودى بحياة عشرات الأطفال
» خطأ "فادح" في امتحان التاريخ
» مظاهرة للنساء في دولة أوروبية للمساواة مع الرجل
» وباء جديد يحصد 5 أرواح بالعاصمة اليمنية
» ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح بنشر إنجازاته
» تعرف علي رسالة الرئيس للمنتخب أثناء زيارته في إستاد الدفاع الجوي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.