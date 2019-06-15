فورين بوليسي: خلايا نائمة لحزب الله في أمريكا

سلطت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، الضوء على محاكمة عميل لحزب الله في نيويورك، اللبناني الأمريكي علي كوراني، لافتة إلى أن ميليشيات حزب الله، المدعوم من إيران، تتوسع في الولايات المتحدة.

وتحت عنوان "حزب الله ليس فقط في لبنان، بل في نيويورك أيضًا"،ذكرت المجلة، في تقريرها، أن تم القبض على "كوراني" عام 2017 لتعامله مع الحزب، والشهر الفائت أدانته المحكمة الجنائية بتهم إرهاب تتعلق بتجسسه على مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكاتب الخدمة السرية، كما أنه تابع ترسانة الجيش الأمريكي عن كثب.

من خلال كوراني، توصلت السلطات الأمريكية لكشف خطط ميليشيا الحزب الهادفة لتنفيذ ضربات إرهابية في الولايات المتحدة عند الحاجة.

وعند التحقيق معه، اعترف كوراني بأنه جزء من خلية نائمة، ولم تقتصر نشاطاته في الولايات المتحدة وحسب، بل امتدت إلى كندا، وحتى وصلت إلى الصين.

ويعد "كوراني" عضو في جماعة "الجهاد الإسلامية اللبنانية"، والتي كان عماد مغنية - أحد أكبر قادة حزب الله - جزءًا منها، وقد جندته الجماعة قبل مقتل مغنية بشهر واحد عام 2008.

ويشكل كوراني جزءًا من خطة حزب الله في توسيع شبكاته العالمية، والتي بدأ العمل عليها حتى قبل اغتيال مغنية.