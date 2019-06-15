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تفاصيل مثيرة عن ارتداء رئيس وزراء تركيا خاتم سيدنا "إبراهيم"

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عمرو محمد-متابعات

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نفي محمد جانبكلي الصحفي والمحل السياسي التركي، الخبر الذي بثه رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، بشأن ارتدائه خاتمًا جلبه من مقام النبي إبراهيم عليه السلام بالكعبة.

وقال علي حسابه الخاص بـ"تويتر": "في الحقيقة ان خبر خاتم يلدريم والتي طارت به صحف عربية عديدة، أخذت الموضوع بمحمل الجد وأن القصة صحيحة.

وتابع: "لكن أن الحقيقة، ان يلدريم أجاب على هذا السؤال قبل3سنوات وحكى أن الخاتم كان هديه من إحدى أقارب عائلة شهيد أثناء حضوره للجنازة، وإنها تمنت أن ترى الخاتم بيده دومًا".

وكان رئيس الوزراء قد قال في تصريح وصفته بعض وسائل الإعلام التركية بالغريب، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني لقناة “ATV” ، يوم الخميس ردًا على سؤال بشأن الخاتم الذي يرتديه: "إنه هدية من نجلي. الحجر الذي يزين الخاتم تم اقتلاعه من حجر مقام النبي إبراهيم بالكعبة".

ولم يقدم يلدريم أي معلومات عن كيفية اقتلاع حجر خاتمه من المقام المحفوظ داخل قفص زجاجي، ومن أين حصل نجله على هذا الحجر.

ومقام النبي إبراهيم عليه السلام هو الحجر الذي وقف عليه أثناء بناء الكعبة، ودعا الناس من أعلاه للحج وهو المكان الذي وجد فيه ذلك الحجر.

 


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