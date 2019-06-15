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وباء يصيب الأيدى بسبب الهواتف الذكية

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متابعات حنان حمدتو

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حذر الأطباء من أن الهوس بمتابعة الهواتف الذكية، بشكل مبالغ فيه، يمكن أن يؤدى إلى وباء جديد، أطلق عليه مجازا "أيدي الآيفون".

وأفادت تقارير وفقا لسكاى نيوز  أن عددًا متزايدًا من المرضى يصابون بالتهاب "أوتار الآيفون"، حيث إن تبديل الكتابة على الشاشات باستخدام اللمس بدلاً من الأقلام، تسبب في إصابة إبهام اليد، الذي أصبح لا يستخدم بشكل كاف.

وقال البروفيسور راكيل كانتيرو، وهو معالج طبيعي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ضمور الإبهام أصبح شائعا، بسبب ممارستنا اليومية. في الواقع، نحن نتحدث بالفعل عن التهاب الأوتار عبر الهاتف".

وحذر باحثون في جامعة ملقة الإسبانية من أن عادتنا في كتابة الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتنزيل التطبيقات وخلافه، تسبب التهاب المفاصل.

وكتبوا في مجلة "روماتيزمو": في عصر الأجهزة الإلكترونية المحمولة، يستخدم العديد من الأفراد مرارا وتكرارا الإبهام في الكتابة اليومية على الهواتف الذكية (..) هذا الأمر تنتج عنه إصابة بالتهاب الغشاء المفصلي وتحدث إصابة الغشاء المفصلي عندما تلتهب الأنسجة الرخوة في المفاصل، والمعروفة باسم الغشاء الزلالي ".


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