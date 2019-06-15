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"زومبى" يغتصب فتاة ويطلب فدية صادمة

قضايا وحوادث

اغتصاب
اغتصاب

وكالات أحمد الشربينى

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أكدت السلطات المغربية القبض على شخص يلقب لـ"الزومبى"، يبلغ من العمر 26 سنة لاتهامه بخطف واغتصاب فتاة مصابة بالتوحد وطلبه من أهلها فدية.

وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية فإن الفتاة تعاني من مرض التوحد، تم اختطافها وحجزها في منزل خال ومهجور، وقام الشاب بالاتصال بأختها بعدما حصل على رقم هاتفها من الضحية، وطلب منها أن تحضر فدية".

وذكرت المصادر أن الشاب طلب من أخت رهينته أن تحضر مبلغ 2000 درهم إلى النقطة الكيلومترية 14 على مستوى طريق "تمصلوحت"، مضيفة أن المعني بالأمر فطن إلى أنه تعرض لكمين محكم، ففر قبل أن تلحق به عناصر الدرك الملكي وتلقي القبض عليه.

ونجحت الشرطة المغربية فى القبض على الشاب واقتياده وبأمر من النيابة العامة المختصة وضعته رهن الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.

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