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منح إلهام شاهين لقب سفيرة سيدة الأرض

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منح إلهام شاهين لقب سفيرة سيدة الأرض

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متابعات حنان حمدتو

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انستجرام

إلهام شاهين

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتكريمها من مؤسسة سيدة الأرض، ومنحها لقب سفيرة سيدة الأرض.

ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا من التكريم الذي أقيم أمس في أحد فنادق القاهرة، معلقة: "تكريمي من مؤسسة سيدة الأرض، شعب فلسطين بشكركم من قلبي على منحي لقب سفيرة سيده الأرض.. عاشت فلسطين".

جدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين غابت عن السباق الرمضاني الماضي، وتستعد لتصوير دورها في فيلم "حظر تجوال" مع المخرج أمير رمسيس.

وتفاعل رواد موقع "إنستجرام" مع المنشور، فقال عميرة محمد: "تستحقى أكثر من ذلك  بكثير"

وأضاف محمد حامد:"مبروك يا فنانة هذا التكريم إضافة للمؤسسة"

وتابع عادل الصادق: "انتى مثال للإنسانة فاعلة الخير"




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