» 7 معلومات عن استاد السلام أهمها رقم 2

15 يونيو 2019 - 12:56 م

أنهت الجهات المختصة من عملية تطوير الاستادادت المقرر استضافة مجموعات بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وننشر لكم 8 معلومات مهمة عن استاد السلام:

1- تم افتتاح استاد السلام في عام 2009، وتبلغ السعة الجماهيرية له 30 ألف مشجع.

2- يتميز بوجود مهبط للطائرات يستخدم في حالة تشريف رئيس الجمهورية وضيوفه الكرام كما يستخدم لنقل الحالات الحرجة.

3- يتميز بوجود منطقة للمعاقين بجانبي المقصورة للدخول والخروج بعيدًا من تكدس الجمهور كما تم تحديد مكان خاص لمقاعد المعاقين بالمقصورة وفقًا لمواصفات خاصة.

4- صُممت المدرجات بشكل بيضاوي به منحني لمنح الجماهير أفضل رؤية للمباريات.

5- أرضية الملعب من النجيل الطبيعي منذ عام 2015.

6- توجد 10 غرف خاصة بالمعلقين.

7- يحيط بالملعب 15 كاميرا خاصة بالتصوير التلفيزيوني من زوايا مختلفة بجانب وجود 4 أبراج و226 كشاف إنارة معلقًا علي ارتفاع 45 مترًا.

يستضيف الإستاد مواجهات المجموعة الرابعة والتى تضم منتخبات "المغرب، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وناميبيا".