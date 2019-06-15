» مرتضى منصور: «ما أعرفش حاجة عن إسلام عيسي»

15 يونيو 2019 - 02:07 م

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وجود تفاوض مع إسلام عيسى لاعب المصري.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال المؤتمر الصحفي منذ قليل، أنه لا يعلم إسلام عيسى ولم يتحدث مع إدارة المصري في الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس النادي أن هناك عددًا كبيرًا من المعارين من الزمالك لأندية أخرى بخلاف اللاعبين الذين لا يشاركون مع الزمالك في الموسم الحالي، مضيفًا أن أحمد مدبولي لم يلمس الكرة مع النادي.

وأضاف أنه يرفض الزج باسم الزمالك في صفقات لا أساس لها من الصحة في الفترة الحالية.