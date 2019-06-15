» بالفيديو.. هكذا شجعت رانيا يوسف المنتخب

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

متابعات-علا خطاب

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جدة

نيو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة رانيا يوسف، وهى ترقص وتحمل في يدها علم مصر وترتدى تيشيرت المنتخب، الذي يحمل رقم 10، وهو قميص محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"وهى ترقص على أنغام أغنية وطنية، تمهيدا لانطلاق كأس الأمم الأفريقية التى من المقرر أن تقام فى مصر 21 يونيو الحالى.

يذكر أن رانيا يوسف تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "ممكلة إبليس" الذى يشاركها البطولة فيه غادة عادل وإخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد أمين راضى.


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