» مرتضى منصور لـ«الأولمبية»: شكرًا

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وجّه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الشكر لوزير الرياضة أشرف صبحى، واللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب على اعتماد لائحة النادي.

كما وجّه رئيس القلعة البيضاء، خلال  كلمته بالمؤتمر، الشكر لمديرية الشباب والرياضة والقضاء المصري العادل والبرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مساندته للنادي الفترة الأخيرة.

وأشار منصور، إلى أن هناك علاقة جيدة ستجمع إدارة النادي بكل وسائل الإعلام، وأن من يحترم النادي سنحترمه ومن يتجاهل النادي ورئيسه ويرفض نشر اسم رئيس النادي سنتجاهله.


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