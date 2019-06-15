مفاجأة.. عمرو دياب و"صلاح" فى عمل مشترك

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متابعات-علا خطاب

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تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، طرحت شركة اتصالات أغنية جديدة للهضبة، عمرو دياب، ومحمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى، عن بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر.

وغنى عمرو دياب بعنوان "بالحب اتجمعنا وراء فريقنا"، وحازت الأغنية على إعجاب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن مصر تحتضن بطولة أمم أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

يلعب في البطولة 24 منتخبا مقسمة على ست مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث.


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