» إلغاء حفل مطرب شهير بمدينة جدة

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اعتذر الفنان الأمريكي ني- يو إلى جمهوره في المملكة العربية السعودية لإلغاء حفلته التى كانت مقررة فى مدينة جدة.

وكتب ني- يو على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" "أقدم الاعتذار لأهل جدة.. في الطريق إلى المكان الذي كان مقرر أن يشهد الحفل أبلغت أنه تم غلقه".

وأضاف النجم العالمي: "لا أعرف ما حدث يا شباب.. كنت متحمسًا للغناء لكم وفي طريقه إلى المكان الذي قيل لي إنه قد تم غلقه أعتقد أننا سنحاول مرة أخرى.. الكثير من الحب للجماهير.. آسف شباب".

ني-يو اسمه الحقيقي شافر تشيمر سميث، وهو مغن وكاتب أغانٍ أمريكي من أصول أفرو أمريكية وصينية.

وبحسب "يورو نيوز" فإن إلغاء ليلة الافتتاح في السعودية تصدر العناوين الرئيسية.


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