مترو الأنفاق: تزويد الخط الثالث بأحدث كاميرات المراقبة

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الانفاق

احمد عبد الهادى

الخط الثالث

النيل لأخبار

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، أنه اليوم تم افتتاح محطات "ألف مسكن، نادي الشمس، وهارون"، بالخط الثالث للمترو.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "بانوراما النيل" على فضائية "النيل للاخبار"، اليوم السبت، قائلاً: "زودنالكم الخط الثالث بأحدث كاميرات المراقبة، ومكيفة الهواء سواء القطارات أو المحطات، وهناك شاشة رقمية بالمحطة توضح للراكب موعد قدوم القطار، وبها ماكينات لصرف التذاكر آليًا "vtm"، وتقوم بإخراج باقي النقود المدفوعة، وبها إمكانية لشحن الكارت الذي والاشتراك، ويوجد به سلالم متحركة.


وتابع المتحدث باسم مترو الأنفاق، أنه تم التنسيق مع رجال شرطة النقل والمواصلات لوجود مكتب للشرطة بجميع محطات المترو وهناك استنفار أمني بالمحطات.

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