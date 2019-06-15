قرار جديد للنائب العام السوداني بشأن محاكمة "البشير"

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قال النائب العام السوداني أن الرئيس السابق عمر البشير سيخضع لمحاكمة بعد أسبوع من الان.

وتابع في بيان له: "لم تت مناقشة فض الاعتصام معنا، بل تمت مناقشة تنظيم منطقة ?كولومبيا? فقط"، مؤكدا أنه "لم يتم إطلاق رصاص في حضور ?النيابة العامة?، وعند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا".

وكشف أن "الرئيس السوداني المعزول ?عمر البشير? سيُحال إلى المحاكمة بعد انتهاء فترة الاستئناف المحددة ومدتها أسبوع"، لافتا إلى "فتح 41 قضية جنائيّة ضد مسؤولين في النظام السابق". وذكر أنه "ليس لدينا مانع من تقديم الاستقالة في حال تم التدخل في عملنا".


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