حقيقة صدور أمر ملكي بإعفاء تركي آل الشيخ

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اعفاء

تركي آل الشيخ

أمر ملكى

كشفت هيئة «مكافحة الإشاعات»، حقيقة الأنباء المتداولة حول إعفاء تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه ، من منصبه.

وقالت الهيئة، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر “تويتر” اليوم السبت: “الأمر الملكي المتداول عن إعفاء رئيس هيئة الترفيه غير صحيح، ومصدره أحد المواقع المزيفة التي تدار من الخارج”.

وأضافت: “هي ضمن حملة الإشاعات الأخيرة التي تشنها بعض هذه المواقع المجهولة ضد المملكة العربية السعودية لتثير الرأي العام”.


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