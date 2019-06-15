سيرين عبدالنور تعلن اعتزالها الفن في هذا الموعد

15 يونيو 2019 - 05:08 م

أكدت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور أنها ستعتزل الفن فور شعورها بالتقصير تجاه أسرتها، موضحة أن الأولوية دائما للأسرة نظرا لان الاستمرارية في حياتها معها وليس مع الفن.

وأضافت سيرين في تصريحات تليفزيونية :"سبق وتركت كل شي من قبل لمدة عام بسبب احتياج ابنتي لوجودي، ومستعدة في اي وقت أشعر أن عائلتي تظلم بسبب شغلي، ستكون الأولوية لعائلتي اكيد لأن الاستمرارية في النهاية لعائلتي خاصة أن هناك أولاد".

وقالت أنها حاولت أن تزيل سوء التفاهم الذي حدث بينها وبين مواطنتها الفنانة نادين نجيم، ولكن لم يكن هناك رد فعل إيجابي من الأخيرة.

وتابعت سيرين: "أرسلت السلام لنادين على الهواء خلال استضافتي في إحدى البرامج ولكنها لم ترد علي، وانا كنت منتظرة منها جواب او اني انزل من الحلقة اشوف تويتة تقولي فيها "اه اكيد حبيبتي نجاحي من نجاحك" لكن ما صار هالشي..وهي حرة".

وعن سبب عزوفها عن المشاركة في الدراما اللبنانية، قالت: "احب يكون عندي عمل لبناني درامي بكتابه واخراجه وتمثيل.. بس اذا كان في نص لبناني بيحكي بجد عن الشارع اللبناني بحب أشارك فيه.. وانا ممكن اتنازل عن الأجر الذي احصل عليه حاليا نظرا لظروف الإنتاج المحلي اللبناني ولكن هناك حد اني لا استطيع ان اقبل بأقل منه فضلا عن وجود اعتبارات أخرى مثل الأرشيف الخاص بي".

واكدت انه بالفعل تم الصلح بينها وبين الفنانة السورية سلافة معمار، مشيرة إلى أنه حدث عن طريق الصدفة ولم تعاتب اي منهن الآخرى.

ومن جانبها علقت سلافة على هذا الصلح قائلة: "الحقيقة كانت مفاجأه كتير حلوة واحنا الاتنين اتفاجئنا وما تعاتبنا وما حكينا باي تفاصيل.. وهذا بيدل على أنه النية صافية عندنا احنا الاتنين واحنا ما كان بينا خلاف شخصي ولكن الخلاف بسبب ما نشرته الصحف. وانا انبسطت كتير اني اتعرف على سيرين عن قرب".

وعن سبب خلافها مع الفنان اللبناني فارس كرم، قالت: "هو زعلان وعملي انفلو.. عشان انا ما قبلت أتصور وانا في حفلته ومارضيت اعمل انترفيو عشان كان عندي مشكله بعيني وهو سألني وبيعرف.. فهو فكر اني انا قللت تقديره.. وهذا الكلام غير مظبوط".

وكانت قد تطرّقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور خلال لقائها مع الإعلامي علي العلياني عبر شاشة "أم بي سي"، الذي سبق له أن استقبل نادين، التي وجّهت أصابع الاتهام لسيرين بوقوفها وراء جمهورها لمهاجمتها، مشيرة إلى أنها استغربت إتهام نادين بالايعاز الى جمهورها بالهجوم عليها.

وأكدّت أنها بكت بسبب ما صرّحت به نادين، وقالت: "تفاجأت، دمّعت! أنا أحبّ نادين وأحترمها وهي من أكثر الأشخاص التي أدعمها على مواقع التواصل الاجتماعي" .

وأضافت عن نادين: "كانت صديقتي وأنا أول شخص قلت عنها إنها زميلتي وأفتخر بها، لا بل هنأتها بعد فوزها بـ«الموريكس دور»، وقلت لها إنني أنتظرها بالمسلسل".

وأكدّت سيرين أنّ "أكثر امر فاجأها هو مقطع الفيديو، الذي نشرته نادين والذي اتهّمتها فيه اتهاماً مباشرا وصريحاً أمام الرأي العام العربي، في الوقت الذي كانت تعتبرها صديقتها، التي تحبّها وتعتّز بها"، وختمت: "آسفة كنت أوّد من نادين لو أنها أمسكت التلفون واتّصلت لأنه بذلك كنا متفقين".