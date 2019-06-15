مشجع مصري يفاجئ «ماني»: هذا ما قاله له عن «صلاح»

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تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر جانب من تدريبات منتخب السنغال في أحد فنادق الإسماعيلية، الذي حضره بعض من الجماهير المصرية.

ويظهر في الفيديو صوت شاب مصري يوجه رسالة إلى ساديو ماني، لاعب ليفربول ونجم منتخب السنغال، يحثه خلالها على ضرورة تمرير الكرة إلى محمد صلاح، نجم منتخب مصر وزميله في الريدز.

ويقول الشاب في مقطع الفيديو: «الولا ساديو ماني أهو.. يا ماني قشطة عليك يا ساديو.. باصي لصلاح يالا.. أهو ماشي أهو عيل منفسن من جوه».


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