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أوبي ميكيل: لاعبو نيجيريا متحمسون للفوز بكأس أمم إفريقيا

الرياضة

اوبى ميكيل
اوبى ميكيل

أمير سعد

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نيجبريا

أعرب جون أوبي ميكيل، قائد المنتخب النيجيري، عن أمنيته بالتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وقال جون أوبي ميكيل في تصريحات نقلتها صحيفة فوتا :"أنا جائع للفوز، لقد جئت للفوز فقط، إذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي الفائدة ؟".

وأضاف :"ستكون بطولة صعبة، لكن لدينا لاعبين متميزين، لقد تدربنا جيدًا ولدينا فرصة جيدة، وهناك الكثير من اللاعبين الشباب في الفريق، وهذا جيد للغاية، وهذا يعني توفر الكثير من الطاقة في الفريق".

وأتم جون أوبي ميكيل تصريحاته قائلًا :"يجب أن يحصل هؤلاء اللاعبين الشباب أمثال صامويل تشوكويزي على الخبرة".

يُذكر أن المنتخب النيجيري يتواجد في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية مع منتخبات بوروندي وغينيا ومدغشقر.



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