تراجع كبير بشكل مفاجئ في أسعار الذهب

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محمد فضل- متابعات

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مصر

الذهب

الأسعار

تراجع كبير

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، بقيمة 6 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار الأمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21، خلال تعاملات اليوم إلى 629 جنيها مقابل 635 جنيها أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 539 جنيهًا، وعيار 24 إلى 718 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5032 جنيهًا.

ويأتي التراجع الكبير في سعر الذهب بمصر اليوم، بعدما قلص الخام مكاسبه التي حققها خلال تعاملات الأمس بالبورصة العالمية.

وتراجعت أسعار الذهب عالميًا عن مكاسبها الأولية لتغلق بلا تغير يذكر أمس الجمعة بعد أن ساعدت بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني من العام، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من الجلسة قفزت أسعار المعدن الأصفر 1% بفعل توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأمريكي سيقرر زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة في 2019.

وأنهى الذهب للبيع الفوري جلسة التداول منخفضا 0.06% عند 1341.14 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان قفز إلى 1358.04 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من أبريل 2018.

وسجلت العقود الأمريكية عند التسوية 1344.50 دولار للأوقية مرتفعة 0.1% بعد أن كانت قفزت أثناء الجلسة إلى 1359.50 دولار.


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