تونس تعتقل طاقم طائرة سعودية وتمنعهم من السفر

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محمد فضل- متابعات

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أفادت إذاعة ”موزاييك“ التونسية، السبت، بأنه تم توقيف طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية في مطار تونس قرطاج، للاشتباه في اعتداء أحدهم على زميله في نزل بضاحية قمرت، شمال العاصمة تونس.

ونقلت الإذاعة المحلية عن مصادر أمنية قولها: ”تمّ العثور على أحد أفراد الطاقم ملقى بجانب المسبح في حالة حرجة نتيجة تعرّضه للاعتداء بالعنف الشديد ومحاولة قتله، وتمّ نقله إلى المستشفى ويخضع حاليًا لتدخل طبي عاجل في قسم الإنعاش“.

وأشار المصدر إلى أن ”طاقم الطائرة (طيارين ومساعدين ومضيفات طيران) يخضع للاستجواب حول ظروف وملابسات الاعتداء، بينما تقرر إلغاء الرحلة التي كان على متنها أكثر من 200 مسافر“.

وأشار إلى أن السلطات القضائية التونسية قررت ”منع أفراد طاقم الطائرة الموقوفين من السفر إلى حين استكمال البحث معهم حول حقيقة تورطهم في الاعتداء“.


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