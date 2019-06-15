  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
مسلسل ولد الغلابة

مزاعم بسرقة مسلسلات رمضان.. «الفكر أجنبي والتقليد مصري»

طائرة سعودية

تونس تعتقل طاقم طائرة سعودية وتمنعهم من السفر

الذهب

تراجع كبير بشكل مفاجئ في أسعار الذهب

مانى وصلاح

مشجع مصري يفاجئ «ماني»: هذا ما قاله له عن «صلاح»

رائد فضاء

"ناسا" تتكلف 30 مليار دولار لإعادة رواد الفضاء إلى القمر

وزارة المالية

تيسيرات جديدة للمواطنين فى منظومة "التحصيل الإلكتروني"

احتجاجات الجزائر

تفاصيل رسالة رئيس المحكمة العليا الجزائري للقضاة

لولوة الخاطر

قطر: العرب لا يصنفون "حماس" إرهابية

البشير

مفوضية حقوق الإنسان تزور«البشير» وتفجر مفاجأة

تركي آل الشيخ

حقيقة صدور أمر ملكي بإعفاء تركي آل الشيخ

«ولد الغلابة» و«زى الشمس» أشهرها

مزاعم بسرقة مسلسلات رمضان.. «الفكر أجنبي والتقليد مصري»

ملفات ساخنة

مسلسل ولد الغلابة
مسلسل ولد الغلابة

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

مزاعم بسرقة مسلسلات رمضان.. «الفكر أجنبي والتقليد مصري»

#

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

#

مخرج شهير يطالب بتدخل حماية المستهلك بشأن هذا الأمر

#

سر منع إذاعة المسلسلات عبر "يوتيوب"

انتهى شهر رمضان الكريم، ولم ينتهِ الجدل حول المسلسلات والأعمال الفنية التي عرضت على مدار الشهر، حيث اختلفت الآراء حول مستوى الأعمال وجودتها، وبخاصة الأعمال المقتبسة من روايات أو مسلسلات أجنبية، مثل مسلسل "زى الشمس" الذي أشار صناعه بعبارات واضحة إلى أنه مقتبس من المسلسل الإيطالى sorelles ، ومسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، المقتبس من مسلسل beaking bad ، مع إجراء بعض التغييرات فى الأحداث والشخصيات لتلائم الشكل المصري.

والمتابع لمسلسل "الهيبةـ الحصاد" لتيم الحسن وسيرين عبدالنور سوف يكتشف بسهولة تماهى العمل مع خطوط درامية كثيرة بعدة أعمال أجنبية شهيرة، قد يكون أبرزها مسلسل "Peaky Blinders " لكيليان مورفي، حيث رئيس العصابة الوسيم المحبوب من الدائرة المقربة منه، والذى كلما همّت الشرطة بالقبض عليه نجح فى الإفلات، والذى يسعى دومًا للم شمل عائلته مهما كانت الوسائل.

والمثير للجدل أكثر أن "بوستر" العمل كان شبيها بـ"بوستر" المسلسل الإنجليزى الشهير، فيما اعتمد "الهيبة"، الذى يقدم جزؤه الثالث هذا الموسم من تأليف باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي، على تيمة أساسية أخرى، وهى وقوع المرأة التى تبحث عن المجرم فى غرامه دون أن تدري.

بل تختار أن تذهب إليه وتعيش معه على الرغم من أنها متحققة مهنيًا، وكانت تحشد الرأى العام من خلال عملها كمذيعة ضد المتواطئين على القبض على "جبل شيخ الجبل"، وهى نفس التيمة التى قُدمت فى المسلسل الإسبانى الشهير "La casa de papel "، حيث المحققة التى يكون شغلها الشاغل البحث عن المجرم السارق، تقع فى غرامه دون أن تعرف هويته، وحتى بعد أن تكتشفها تختار أن تستمر معه وتذهب إليه حيث يهرب ويعيش.

من جانبه، رد مؤلف مسلسل "ولد الغلابة" الكاتب أيمن سلامة على كم الانتقادات الموجهة للعمل واتهامه بسرقة فكرته من المسلسل الأمريكى Breaking Bad .

 وقال عبر صفحته على "فيسبوك" إنه شاهد أخيرًا بعض حلقات المسلسل الأمريكى Breaking Bad ، بعد الضجة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعى وإنه لمس رائحة فيلم "الكيف" بداخله، وإن قصة المسلسل من رأيه وباختصار تدور حول مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات.

وأضاف: "فى مسلسل "ولد الغلابة" فهو مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا، ولأن التاريخ فى نظر أبناء بلدى لا قيمة له فلا أحد يأخذ فيه دروسًا وأول مشهد بالمسلسل يلخص حالة الفقر التى دخلت إليها مصرـ حين استدان الخديوى سعيد من أوروبا ليعطى السلطان العثمانى رشاوى حتى يظل على عرش مصر، ومن بعده جاء إسماعيل واستدان، ثم عجز عن السداد فأرغمته الدول الدائنة بوجود وزراء من أوروبا فى الوزارة المصرية لمراقبة اقتصادها ثم جاء توفيق ولجأ إلى الإنجليز".

وتابع: "حقيقة الأمر أننى حين شاهدت حلقات المسلسل الأجنبى اكتشفت أن "ولد الغلابة" لا يمت بصلة لهذا العمل الأمريكي، ولكن ربما تكون التيمة الدرامية هى ما جعلت الناس تربط بين العملين، فهناك 36 تيمة تدور حولها كل الأعمال الدرامية وليس معنى أن المدرس تاجر فى المخدرات أننا قد سطونا على قصة المسلسل، فالمدرس أو أستاذ الجامعة تاجر فى المخدرات فى الكيف وفى أعمال أخرى كثيرة لم أجد فى Breaking Bad ونيسة أو حمزة أو صفية أو قمر أو أحب فرح التى كانت زوجة لعزت أو هناك ضاحى الذى كان زميله فى الصغر ولما رفض أن يزوجه شقيقته قرر الانتقام منه، وختامًا لو كنا قد اعتمدنا أو مصرنا هذا المسلسل فإننا قطعا كنا سنشترى الفورمات، وكنا سنكتب ذلك فى التترات".

وقللت الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة خير الله من الهجوم تجاه الاقتباس من الروايات والمسلسلات الأجنبية، قائلة لـ"المصريون": "بعض تلك الاقتباسات تنتج عنها أعمال جيدة، مثل جراند أوتيل في العام الماضي، ورحلتي.. إلخ، المهم هو الحبكة الدرامية، وتمصيرها".

وأضافت: "تمصير روايات أو الاقتباس من أعمال أجنبية لا يعنى بالضرورة ضعف الكاتب المصرى أو فقر الرواية المصرية الخالصة، لأن الاقتباس متعارف عليه فى العالم أجمع".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «الحضري» يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده
» منافس مصر.. أوغندا تهزم كوت ديفوار وديًا
» قطر: نحن من أول محاربي الإرهاب
» أوبي ميكيل: لاعبو نيجيريا متحمسون للفوز بكأس أمم إفريقيا
» النيابة السودانية تتبرأ من فض اعتصام 3 يونيو
» بالفيديو.. ببغاء يغني لـ«صلاح»
» "زينتي": فيلم المعهودة سيكون مفاجأة للجمهور وسيعرض قريبًا
» صورة تُهدد مستقبل «أوباما» مع الزمالك
» انفجار ضخم يهز دمشق
» رئيس الزمالك يوجه رسالة قاسية لـ"صلاح"
» إلغاء حفل مطرب شهير بمدينة جدة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
مسلسل ولد الغلابة
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس