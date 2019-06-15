3قضايا يناقشها البرلمان مع وزير التعليم بعد امتحانات الثانوية العامة

15 يونيو 2019 - 06:25 م

فرضت القضايا الخاصة بالعملية التعليمية، اهتماماتها على الرأي العام في مصر خلال الفترة الأخيرة، بعدما أصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأهم القضايا التعليمية التي شغلت المصريين مؤخرا هي قضية "التابلت" وفاعليته مع طلاب الصف الأول الثانوي، وإنهاء خدمة المعلمين المؤقتين بعد شهرين فقط من التعاقد معاهم وما صاحبه من تقديم بيانات برلمانية عاجلة بمجلس النواب ضد وزير التعليم تطالبه بعدم فصل المعلمين المؤقتين.

وقضية امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت منذ أيام قليلة وتستمر حتى الأول من يوليو القادم هي القضية المحورية التي شغلت جانبًا كبيرًا من اهتمامات المصريين.

وقالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن لجنة التعليم تنتظر انتهاء ماراثوان الثانوية العامة وستعقد جلسة استماع مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول بعض القضايا التعليمية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا.

وأضافت لـ"المصريون"، أن " قضية "التابلت" هي على رأس القضايا التعليمية التي شغلت المصريين خلال الفترة الأخيرة، في ظل التساؤل حول مدى تحقيقه للفائدة المرجوة منه في تطوير منظومة التعليم في مصر، ومدى تقبل طلاب الصف الأول الثانوي له من عدمه".

وأشارت إلى أن القضية الثانية التي ستتم مناقشة وزير التعليم فيها هي مشكلة إنهاء خدمة المعلمين المؤقتين، الذين تم التعاقد معهم لمدة شهرين فقط، خاصة بعد تقديم العديد من النواب للعديد من طلبات الإحاطة يطالبون فيها بالإبقاء عليهم، بعدما أثبتوا كفاءة داخل المنظومة التعليمية، والتجديد لهم العام القادم.

ولفتت إلى تقدم اللواء هاني أباظة وكيل لجنة التعليم ببيان عاجل إلي وزير التعليم يطالبه فيها بالإبقاء على المعلمين المؤقتين وعدم إنهاء خدمة داخل وزارة التربية والتعليم.

وذكرت نصر أن القضية الثالثة التي سيتم مناقشة وزير التعليم فيها هي القضية المثارة حاليًا وهي امتحانات الثانوية العامة وما حدث فيها وتقييم التجربة بصفة عامة، إذ أنه لا أحد ينكر الدور القوي الذي لعبته وزارة التعليم في الحد من عملية الغش خلال امتحانات الثانوية العامة هذا العام.





