نقل البرلمان: زيادة تذاكر «المترو الثالث» ليس عشوائيًا

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حسن علام- متابعات

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نقل البرلمان

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الانفاق، هو أمر طبيعي واستراتيجية يجب أن تتبعها الدولة فى كل شىء، لتعتمد على أن السعر يكون مقابل الخدمة، وهو ما يحافظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين فى آن واحد.
 
وأشار إلى أن رفع تذاكر الخط الثالث وحده دون الخطين الأول والثانى، أكبر دليل على أن الرفع غير عشوائى، بل له مبرراته المقنعة، خاصة وأن الخط الثالث يتميز بمجموعة امتيازات عن الخطين الآخريين أهمها السرعة العالية حيث لا تتجاوز المدة من العتبة إلى نادى الشمس 25 دقيقة.
 
وأضاف وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبي وجميع محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث، ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية، تسهيلا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات، بالإضافة الى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بتواجد ماكينات "TVM" بكل محطة تعمل على استخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضا إخراج باقى المبلغ، تخفيفا للضغط على منافذ صرف التذاكر.
 

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