أبو جاد: زيارة الرئيس السيسي لمنتخب الفراعنة أسعدت المصريين

15 يونيو 2019 - 06:55 م

أكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم، التي ستستضيفها مصر انطلاقًا من شهر يونيو الجاري، أسعدت الشعب المصري كله بمختلف انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.





وقال “أبو جاد” في بيان أصدره اليوم السبت، إن الرئيس السيسي دائما يضرب المثل والقدوة في جميع أفعاله وأقواله، وأكبر دليل على ذلك أنه أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة وتأكيده وثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم ومطالبته لجميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.





وأشاد عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس لأفراد المنتخب بالتحلي بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا، مؤكدا أن كل هذه التوجيهات من الرئيس السيسي تؤكد للعالم كله حرص مصر على إنجاح هذه البطولة وخروجها بصورة تبهر العالم كله بالمبادئ والقيم المصرية.



