» شاهد.. «صلاح» يدخل في نوبة ضحك هستيرية بسبب زميله بالمنتخب

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امم افريقيا

صلاح

نشر النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، فيديو من معسكر الفراعنة، المقام حاليًا في الإسكندرية؛ استعدادًا لأمم إفريقيا 2019، وذاك عبر على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ويظهر في الفيديو النجم محمد صلاح وعلي غزال وهما يستمعان إلى نبيل دونجا يتحدث باللغة الإنجليزية الركيكة، ما أثار جدلًا واسعًا وسخرية من جانب زملائه".

ويخوض الفراعنة مباراة ودية أمام المنتخب الغيني يوم الأحد المقبل، وبعدها يبدأ المشوار الأفريقي يوم 21 من الشهر الجاري على استاد القاهرة أمام زيمبابوي في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

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