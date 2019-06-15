الدوري التونسي.. النجم الساحلي يهزم الإفريقي 0/2

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النجم الساحلى

حقق فريق النجم الساحلي فوزًا غاليًا على الأفريقي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأسبوع الـ26 والأخير بالدوري التونسي.

وقدم النجم مباراة قوية استطاع فيها انتزاع الفوز من النادي الافريقي ليضمن المركز الثانى والمشاركة في دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل بعدما كان غائبا عن المشاركة في البطولة الاخيرة و شارك في الكونفدرالية و خرج أمام الزمالك بالدور قبل النهائي.

أحرز هدفي النجم صدام بن عزيزة في الدقيقة الثامنه، و ماهر الحناشي في الدقيقة 44 ليؤمن فوز ثمين و غالي للنجم على الافريقي.

وفى نفس الجولة خسر الترجي من البنزتي بنتيجة 2/1 بعدما ضمن الفوز بالدوري منذ عدة أسابيع.


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