  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:25 م
بحث متقدم
أرشيفية

غضب مصري من الإدراج على «القائمة السوداء» لـ «العمل الدولية»

الاطباء

5آلاف جنيه راتب للطبيب.. هل ينهي الأزمة؟

نادي الزمالك

تصريح صادم لرئيس الزمالك: «ربنا عوضني بحب أمك»

تركي الفيصل

تركي الفيصل: هذا مخطط قطر منذ 1995

الخطيب

«الخطيب» سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية

تركي آل الشيخ

حقيقة صدور أمر ملكي بإعفاء تركي آل الشيخ

احمد احمد ورئيس الفيفا

فضائح جنسية تهز عرش كرة القدم

محمد حمدان دقلو

السودان.. أول رد للمجلس العسكري بعد بيان النيابة

الكوافيرات

الكوافيرات فى مرمى النواب

عبدالرحمن بن مساعد

أمير سعودي يرد على "تصريح مثير" لإعلامي لبناني

عرض إنجليزي يُهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

الرياضة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجآتين عن أزمته مع الأهلي

#

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي نهائيًا

#

مفاجأة .. رمضان صبحي غير مصاب وتم الإعلان عن إصابته لأسباب أخرى

#

إبراهيم فايق: مهاجم الأهلي "قليل الأدب"

المصريون

الاهلى

رمضان صبحى

أبدى مسئولو ولفرهامبتون الإنجليزي، رغبتهم في الحصول على توقيع رمضان صبحي، المحترف ضمن صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي ولاعب المنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأمل الذئاب، في الحصول على خدمات رمضان، بعد أن هبط هيدرسفيلد لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وفقًا لما ورد عن موقع "examinerlive " الإنجليزي.

وجاء اهتمام ولفرهامبتون، بضم رمضان بتوصية من البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق، الذي يبحث عن المواهب الشابة، لدعم خطوط فريقه، خلال الموسم المقبل، وقد تكلف تلك الصفقة خزينة الذئاب 700 ألف جنيه إسترليني.

وقضى رمضان 6 أشهر على سبيل الإعارة، في صفوف الأهلي، منذ يناير الماضي، وظهر بشكل طيب للغاية مع القلعة الحمراء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مواعيد جديدة لمترو الأنفاق خلال بطولة أمم إفريقيا
» علاء مبارك متذكرًا أمجاد «2006»: «منتخبنا كويس زي ما قال الريس»
» «السيسي» يطالب لاعبي المنتخب بتنفيذ هذا الأمر
» عرض إنجليزي يُهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي
» المجلس العسكري السوداني: لا نريد السلطة وفاهمين اللعبة جيدًا
» شاهد.. «صلاح» يدخل في نوبة ضحك هستيرية بسبب زميله بالمنتخب
» "ناسا" تتكلف 30 مليار دولار لإعادة رواد الفضاء إلى القمر
» وديًا.. جنوب إفريقيا تتعادل سلبيًا مع غانا
» قطر: نحن من أول محاربي الإرهاب
» «الحضري» يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده
» النيابة السودانية تتبرأ من فض اعتصام 3 يونيو

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس