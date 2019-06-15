» «السيسي» يطالب لاعبي المنتخب بتنفيذ هذا الأمر

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته على ملعب الدفاع الجوي، وذلك بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، بأن السيد الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدًا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالبًا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

وتابع «راضي» أن الرئيس شدد على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللاعبين توجهوا خلال اللقاء بالشكر والتقدير للسيد الرئيس لحرص سيادته على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، معاهدين السيد الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

وأضاف السفير بسام راضي أن السيد الرئيس قام كذلك بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات بإستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالإستاد لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكلٍ خاص، بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.


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