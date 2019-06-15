» علاء مبارك متذكرًا أمجاد «2006»: «منتخبنا كويس زي ما قال الريس»

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مبارك

امم افريقيا

علاء مبارك

غرد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك متذكرًا أمجاد والده في كأس الأمم الإفريقية 2006 وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات «كان 2019».

ونشر علاء مبارك فيديو يوثق لحظة تسليم "مبارك" الكأس وجوائز البطولة لأعضاء المنتخب الوطني تحت قيادة المعلم حسن شحاتة وشوقي غريب وباقي لاعبي الفريق.

وكان بجوار "مبارك" قرينته سوزان التي تواجدت لمشاهدة مباراة مع العديد من الوزراء كان في مقدمتهم في حينها رئيس الوزراء احمد نظيف.

كما قام نجل الرئيس السابق بإعادة نشر تغريدة لأحد متابعيه على موقع التدوينات القصيرة، والتي جاء نصها كالتالي: «زى ما قال الريس منتخب مصر كويس».

ونشر علاء مبارك فيديو لضربات الجزاء الترجيحية التي رجحت كفة مصر على حساب كوت ديفوار في نهائي 2006 معربًا عن أمنيته بفوز الفراعنة باللقب الثامن في تاريخه معلقًا: «ذكريات جميلة وان شاء الله نحتفل بالفوز».

يذكر أن نجل الرئيس الأسبق، كان قد نشر تغريده منذ أيام حث فيه لاعبي المنتخب علي الفوز بالبطولة قال فيها: «مع منتخبنا القومى فى الملعب ان شاء الله و كل التوفيق فى بطولة أمم إفريقيا».

ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة القارية ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، أوغندا والكونغو بالإضافة إلى زيمبابوي.

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