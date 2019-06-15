» قصة الفيديو الفاضح الذي أطاح بنجم جزائري خارج أمم إفريقيا

15 يونيو 2019 - 09:31 م

كشفت تقارير إعلامية أن مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، عن القصة الكاملة لطرد اللاعب هاريس بلقبلة من معسكر الفريق الذي يستعد لكأس أمم أفريقيا.

وانتشرت عبر مواقع التواصل في الساعات الماضية لقطات يظهر فيها بلقبلة وهو يقوم بلقطة غير أخلاقية حين كان زميله في المنتخب الحارس ألكسندر أوكدجة منشغلا بلعبة فورتنايت الشهيرة.

وأكدت وسائل إعلام مختلفة في الجزائر أن بلماضي قرر طرد بلقبلة لاعب خط وسط نادي بريست الفرنسي من المعسكر التحضيري لمحاربي الصحراء في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت المصادر أن المدرب الجزائري قرر الاستعانة بلاعب اتحاد الجزائر محمد بن خماسة لتعويض اللاعب المطرود خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بمصر في الفترة من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليوز المقبل.

وتعادل المنتخب الجزائري مع بوروندي 1-1 في أولى مبارياته التحضيرية التي جرت بملعب نادي السد في الدوحة.

ويستكمل محاربو الصحراء تحضيراتهم بمباراة ودية أخرى أمام مالي غدًا الأحد، وذلك قبل الانتقال إلى مصر لخوض المنافسة الأفريقية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا.