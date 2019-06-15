السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي باتجاه أبها

أعلنت الدفاعات السعودية اعتراض صاروخ باليستي باتجاه مدينة أبها جنوب غرب المملكة.



وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت، صباح أمس الجمعة، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار «مُسيّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية «المدعومة من إيران» باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

