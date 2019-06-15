تعليق ناري لـ حفيد"الشعراوي" بشأن الهجوم الشديد عليه

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كشف محمد عبد الرحيم الشعراوي، الحفيد الأكبر لإمام الدعاة، عن أن جده الإمام محمد متولي الشعراوي كان يعتزم إنشاء فرع لجامعة الأزهر في قريته دقادوس، ولكنه توفى قبل أن يحقق أمنيته.
وقال «عبد الرحيم» خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، إن الشيخ محمد الشعراوي أنشأ العديد من المشروعات الخيرية، وله مؤسسة خيرية قائمة حتى الآن، منوهًا بأنه أنشأ في قريته دقادوس -مسقط رأسه- بمحافظة الدقهلية مجمعًا إسلاميًا، ومعهدًا دينيًا، ومسجدًا كبيرًا، وأنفق على عدة مشروعات كرصف القرية وإدخال الصرف الصحي إلى المنازل.
وتابع: "من العادات الأساسية للشيخ محمد الشعراوي، أنه كان حريصًا على الاجتماع بكامل العائلة، وكان من عاداته إطعام الفقراء".


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