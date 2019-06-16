» أول رد من والد ضحية بريطانيا على الحكم الصادر

16 يونيو 2019 - 12:10 ص

علق حاتم مصطفى والد الطالبة المصرية مريم مصطفى التي لقت مصرعها في بريطانيا العام الماضي، على الحكم الصادر ضد قتلة ابنته، قائلا: «الحكم ظالم وغير رادع».



وأضاف مصطفى، خلال مداخلة تليفونية بالإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الحكم الذي صدر على ماريا فريزر، البالغة من العمر 20 عاما، بالسجن لمدة ثمانية أشهر، كما حكم على بريتانيا هانتر، البالغة 18 عاما، بتنفيذ الخدمة الاجتماعية يدعو للعنف.

