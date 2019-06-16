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"الصحة": هذا هو موعد انطلاق حملة "الكشف عن سرطان الثدي"

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المصريون ـ متابعات

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أكد أيسم صلاح الدين، مستشار وزارة الصحة، أن حملة "الكشف عن سرطان الثدي" ستنطلق اعتبارًا من 1يوليو المقبل، وستكون مشابهه لحملة 100 مليون صحة، وستنفذ على 3 مراحل.
وأشار مستشار وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، إلى أن الحملة تستهدف الكشف عن السيدات فوق الـ35 عامًا، وسيكون كل الأطباء العاملين في الحملة سيدات سواء أطباء أو ممرضات.
وأضاف أن أول مرحلة من الحملة ستشمل 9 محافظات مثلما مثل حملة "100 مليون صحة"، والمرحلة الاولى ستستمر حتى شهر سبتمبر، ومن ثم المرحلة الثانية والثالثة، لافتَا إلى أن الحملة ستكون في مكان مغلق، وهذا يأتي في اطار الحفاظ على خصوصية السيدات.

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