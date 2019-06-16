غراهام: ترامب يغرق الأسطول الإيراني ويشعرها بالألم

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متابعات - أمينة عبد العال

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وجه ليندسي غراهام نصيحة لترامب بأن يقوم بإغراق الأسطول الإيراني حتى يجعل إيران تشعر بالألم.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبه فيها بتبني نهجا صارما تجاه إيران.

جاء ذلك خلال مقابلة ليندسي غراهام، مع برنامج إذاعي مع المذيع المعروف هيو هيويت، بحسب شبكة "بريت باريت" الأمريكية.

وقال غراهام، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية: "يجب على ترامب مواجهة الحشد العسكري الإيراني في الخليج بجعل طهران تشعر بالألم".

وطالب غراهام الرئيس الأمريكي بإغراق الأسطول الأيراني، وضرب إحدى مصافي النفط الإيرانية، لجعلهم يشعرون بالألم، على تحركاتهم العسكرية في الخليج.

وجاءت تصريحات غراهام ردا على سؤال حول الهجمات على شركات النقل البحري، بعدما قال إن إيران هي من فعلت ذلك، بحسب الموقع الأمريكي.

وقال السيناتور الجمهوري: "لا أريد محاربة إيران، لكنني لا أريد أن تقوم بعرقلة إيران للملاحة الدولية في الخليج، ولذلك يجب أن تكون هناك خيارات عدة على الطاولة لاستخدامها عن الحاجة".

واستغلت واشنطن في وقت سابق، تجارب إيران الصاروخية في تبرير الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5 + 1)، حول البرنامج النووي الإيراني، مما أدى إلى تصعيد التوتر مع طهران.

 


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